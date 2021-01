In Sardegna è stata messa in piedi un’iniziativa volta a ripopolare e a far rivivere il comune di Montresta, a pochi chilometri dalle splendide spiagge di Bosa Marina. Saranno messe in vendita alcune case del centro storico del paesino sardo, con l’obbligo di restaurarle e dar loro nuova vita. Ecco i dettagli della splendida iniziativa…

