Indie & Asia, gli antichi viaggi in edicola con il Gazzettino

La Serenissima in viaggio, è questo il tema di fondo dei quattro nuovi libri scritti da Davide Busato: il racconto degli “altri Marco Polo”, ovvero dei sudditi veneziani che hanno visitato – e lasciato relazioni – quattro continenti (gli europei non erano ancora arrivati in Oceania). Il primo volume “Indie & Asia” (De Bastiani editore) è in vendita a partire da domani, sabato 6 aprile 2024, al prezzo di € 7,90 più il quotidiano.

In sei mesi di ricerche d'archivio, Busato ha letto in originale le relazioni di una sessantina di viaggiatori che hanno toccato poco meno di mille città. «Mi son voluto porre nei panni di questi esploratori», afferma Busato, «immaginando un'opera che potesse essere apprezzata anche durante le nostre vacanze, magari ripercorrendo i loro stessi percorsi. Per questo motivo l’ho suddivisa in quattro volumi: Indie & Asia, Egitto e Africa, Europa e Americhe. L'obiettivo non era quello di creare un'ennesima enciclopedia dei viaggi. Quello che rende unica questa opera è proprio l'attenzione dedicata agli itinerari, graficamente riprodotti per ogni personaggio raccontato, permettendo al lettore di immergersi completamente nelle loro avventure».



SESSANTASEI ITINERARI

«I quattro volumi di “La Serenissima alla scoperta del mondo”», precisa l'autore, «si presenta come un'opera completa e innovativa, composta da quattro volumi che offrono al lettore la possibilità di esplorare sessantasei itinerari, toccando oltre 900 città visitate dai viaggiatori della repubblica di Venezia dal XIV secolo fino alla caduta della Serenissima. Quest'opera è frutto di un'intensa ricerca bibliografica e di un attento esame degli archivi storici al fine di rintracciare le testimonianze dirette dei singoli esploratori: che si trattasse di relazioni ufficiali, diari di viaggio, memorie o lettere, ogni voce è stata trascritta con rigore. Il principale intento di questo lavoro è stato quello di far rivivere i grandi protagonisti della letteratura di viaggio immergendo il lettore nelle loro esperienze e visioni del mondo. Attraverso le loro parole, saremo portati a contemplare i deserti dell'Iraq, le foreste del Brasile, i ghiacci dell'Islanda o le spiagge delle isole caraibiche, come se fossimo al loro fianco durante i loro viaggi. Oltre a riprodurre il linguaggio dei viaggiatori, l'attenzione è stata focalizzata sulla loro curiosità nei confronti degli usi, dei costumi e delle tradizioni dei popoli incontrati lungo il cammino. L'approccio non si è limitato alla mera biografia, ma ha privilegiato la ricostruzione degli itinerari grazie a un database appositamente creato per gestire l'immensa mole di dati geografici. È stato quindi possibile localizzare con precisione le tappe descritte, anche quando i nomi riportati non corrispondevano a quelli attuali. Inoltre, l'impiego dell'Intelligenza Artificiale nella trasformazione testo-immagine ha consentito di offrire al lettore una suggestiva rappresentazione visiva». Riguardo al primo dei quattro volumi, quello dedicato all'Asia, dice Davide Busato: «Si distingue per l'inclusione di figure meno note rispetto a Marco Polo o Odorico da Pordenone, come il meno celebrato Nicolò de’ Conti, il cui itinerario dall’Asia all'India viene esplorato dettagliatamente. Altrettanto rilevante è Caterino Zeno, membro della famiglia di esploratori Antonio e Nicolò, la cui storia si snoda fino al Mar Nero. I resoconti dei viaggi assumono una particolare importanza con gli scritti degli ambasciatori come Giosafat Barbaro e Ambrogio Contarini, che offrono memorie con prospettive diverse sulle stesse tappe».