Annunciate nuove 37 emoji: c'è anche l'uomo "incinto"

Sono arrivate, all'improvviso, nuove emoji per tutti quanti voi amanti delle "faccine" Sono state rilasciate 37 emoticon in versione beta per iOS 15.4 dalla Apple. Sempre avanti, sempre rivoluzionarie, sempre... polemiche. Farà infatti discutere più delle altre l'emoji con l'uomo in dolce attesa o, se preferite, "incinto". "The Unicode Consortium" ha pubblicato le faccine che sicuramente entreranno presto nel vocabolario dei chattomani più incalliti, da Whatsapp a iMessager.

Gli esperti hanno notato subito la presenza di ben nuovi 7 Smiley un evento visto che l'ultima volta che era stato rilasciato un numero così alto era nel 2017. Tra queste fa sicuramente effetto l'emoji che si scioglie, buona per i giorni torridi dell'estate.

Come dicevamo c'è il debutto per la "Pregnant Man", ovvero l'emoji dell'uomo in dolce attesa, ma anche una bocca che si morde il labbro, uno scivolo e un troll. Sì, nel mondo delle emoticon sbarca anche un utilissimo elemento del fantasy ma anche buono per chi si diverte a commentare, provocatoriamente, sui social. I troll appunto.