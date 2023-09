Emoticon per informare sulla droga disponibile: sei arresti per spaccio tra Crotone e Verona

VERONA - Sei arresti per spaccio. Utilizzavano emoticon con foglie di marijuana o sticker con immagini di vassoi con strisce di cocaina nei messaggi whatsapp con i quali informavano i clienti del prodotto stupefacente in vendita in quel momento. carabinieri di Crotone e di Verona hanno eseguito questa mattina, 11 settembre, sei ordinanze di custodia cautelare tra Crotone, Verona, Isola di Capo Rizzuto e Caprino Veronese. Un provvedimento che ne segue un altro, risalente al 19 giugno, quando ad essere arrestati per lo stesso reato sono state 5 persone a Isola di Capo Rizzuto (spaccio aggravato perché commesso vicino a luoghi militari o frequentati da minorenni).

É l'operazione "Libertà bis" avviata nel gennaio 2022 dopo l'arresto di uno degli indagati, sorpreso a cedere sei grammi di marijuana, e coordinata dalla Procura di Crotone. Grazie ad appostamenti e intercettazioni gli inquirenti hanno documentato circa 150 episodi di detenzione illecita e di spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish. Di solito si rifornivano a Crotone per spacciare a Isola di Capo Rizzuto. Tre degli arrestati sono nel carcere di Crotone, altri tre in quello di Verona. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati nell'abitazione di uno degli indagati 30 mila euro in contanti, sequestrati.