Verona. Emoticon per segnalare quale tipo di droga era disponibile, le immagini degli arresti

Sei arresti per spaccio. Utilizzavano emoticon con foglie di marijuana o sticker con immagini di vassoi con strisce di cocaina nei messaggi whatsapp con i quali informavano i clienti del prodotto stupefacente in vendita in quel momento. Era questo il codice utilizzato. I carabinieri di Crotone e di Verona hanno eseguito questa mattina, 11 settembre, sei ordinanze di custodia cautelare tra Crotone, Verona, Isola di Capo Rizzuto e Caprino Veronese.