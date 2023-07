Emoji più inclusive per le famiglie (e non solo): in arrivo 118 nuovi simboli sui nostri smartphone

A volte non bastano mille parole per esprimere un sentimento, ma con l'uso degli emoji è tutto più semplice. Al giorno d'oggi tutti utilizziamo sui social e sulle nostre app le simpatiche faccine e i simboletti per enfatizzare quello che abbiamo scritto. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero arrivare sui nostri device più di 118 nuovi emoji tra il 2023 e il 2024.

Gli esperti di Emojipedia hanno rivelato la bozza di emoji candidate per l'approvazione da parte del Consorzio Unicode questo settembre. Tra i candidati, una fenice, un lime, un fungo bruno, una catena spezzata e altri simbolini.

Ma anche emoji di famiglie composte da un solo adulto con uno o due bambini. Ci saranno anche iconcine che rappresenteranno persone con disabilità.

Emoji 15.1 is to be released in September 2023 and will likely include a Phoenix, a Lime, two shaking heads, and many direction-specific people emojis



Ahead of our 10th #WorldEmojiDay, here are sample designs for every emoji in the final draft list 👇https://t.co/CpdrIDlQGJ pic.twitter.com/49HURFazal

— Emojipedia (@Emojipedia) July 13, 2023