Birra, volano i consumi: +18,4% nel 2021. Un traino per l'economia

I consumi della birra aumentano vertiginosamente nel 2021 con +18,4% degli acquisti domestici in Italia: a favorire il consumo dell'amato prodotto le ondate di caldo torrido. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Ismea relativi al primo trimestre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, diffusa in occasione della Giornata internazionale della birra. Un dato beneagurante per il settore che lo scorso anno ha perso il 35% del fatturato. Il consumo pro capite in Italia, fa sapere la Coldiretti, è arrivato a 36,8 litri, ma la birra rappresenta anche un traino per l'economia alimentando una filiera che, fra occupati diretti e indotto, offre lavoro a oltre 140 mila persone. In crescita anche le esportazioni del 4% nei primi quattro mesi del 2021.

A spingere la ripresa è soprattutto la birra artigianale che conta circa 550 milioni di litri prodotti ogni anno; di cui un terzo da aziende agricole. Un consumo diventato negli anni sempre più raffinato con specialità distintive e varietà particolari: dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo , da quella senza glutine al riso Carnaroli del Piemonte.

Si tratta di realtà spesso realizzate da giovani, i più attivi nel settore in grado di innovare con certificazione dell'origine a chilometri zero al legame diretto con le aziende agricole, ma anche con nuove forme distributive come i «brewpub» o i mercati degli agricoltori di Campagna Amica. Un settore dove si stanno creando anche nuove figure professionali come il «sommelier delle birra», in grado di interpretarne, tramite opportune tecniche di osservazione e degustazione, i caratteri principali di stile, gusto, composizione, colore, corpo, sentori a naso e palato e individuarne gli eventuali difetti, oltre a suggerire gli abbinamenti ideali con primi piatti, carne o pesce e anche con i dolci.