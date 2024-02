Sempre meno partite Iva, in 5 anni sono calate di 16.600 unità. Il crollo a Rovigo e Vicenza

Sempre meno partite Iva in Veneto. Se in Italia il numero di lavoratori autonomi ha ripreso ad aumentare dopo il 2020, annus horribilis caratterizzato dallo scoppio della pandemia, nella nostra regione, invece, è continuato a diminuire. Tra il 2019 e il 2023 (in entrambi i casi i dati sono riferiti ai primi 9 mesi dell’anno), in Veneto la contrazione del numero è stata pari a 16.600 unità (-3,5 per cento). Attualmente i veneti con partita Iva sono 462.300. Un dato che, seppur in calo, rimane inferiore solo a quello della Lombardia (863.200) e del Lazio (464.900). A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia.