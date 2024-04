Crisi demografica, in 10 anni il Veneto perde 219mila lavoratori: piccole aziende in crisi e Pil in calo Ecco le province più a rischio

VENEZIA - Le previsioni dicono che entro i prossimi 10 anni la platea delle persone in età lavorativa (15-64 anni) presente in Veneto è destinata a diminuire di 219mila unità (-7,1 per cento). Se all’inizio del 2024 questa coorte demografica includeva poco più di 3 milioni di unità, nel 2034 la stessa è destinata a scendere, arrestandosi a 2 milioni e 850mila persone. Le ragioni di questa diminuzione vanno ricercate nel progressivo invecchiamento della popolazione: con sempre meno giovani e con tanti lavoratori destinati a uscire dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età, nei prossimi anni molti territori subiranno un autentico “spopolamento”, anche di potenziali lavoratori. Le previsioni sono della Cgia di Mestre che ha elaborato le previsioni demografiche dell’Istat.