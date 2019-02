Novità in arrivo per Whatsapp. La più famosa applicazione di messaggistica è pronta a introdurre una nuova funzionalità: s top all'ingresso in chat di gruppo senza consenso. Un sospiro di sollievo per tutti coloro che si trovano loro malgrado inseriti in discussioni comuni senza volerlo. L'app di messaggistica, infatti, starebbe lavorando a un aggiornamento che permetterà all'utente di decidere chi può aggiungerlo ai gruppi: tutti, nessuno o solo i propri contatti.

La novità è ancora in fase di sviluppo, ma una volta messa a punto rivoluzionerà il modo di vivere le chat di gruppo su WhatsApp. Secondo WABetaInfo, la nuova funzione, disponibile nei prossimi aggiornamenti beta di iOS, per poi, in futuro, arrivare anche su Android, permetterà nel proprio profilo di decidere chi può aggiungerlo ai gruppi (tutti, nessuno o solo i propri contatti). Nel primo caso l'utente potrà essere sempre aggiunto in tutti i gruppi; nel secondo non potrà essere aggiunto direttamente nei gruppi ma riceverà una richiesta valida 72 ore ogni volta che qualcuno tenterà di aggiungerlo al gruppo, mentre nella terza opzione, "i miei contatti", l'utente potrà essere sempre aggiunto nei gruppi nella lista contatti.

