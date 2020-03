Tim down in quasi tutta Italia: la mappa dei malfunzionamenti

Tim down in quasi tutta Italia. Problemi di connessione e rallentamenti a Bergamo, Milano, Roma, Palermo, Napoli. In generale i malfunzionamenti risparmiano solo il Sud: la Calabria, la Sicilia, la Puglia. La mappa che pubblichiamo qua sotto è di Downdetector, che segue la situazione in tempo reale. La piattaforma ha cominciato a ricevere le segnalazioni del down già da ieri, anche se la situazione si sarebbe aggravata questa mattina, quando molti utenti hanno tentato l'accesso invano ad alcuni servizi TIM, come TIM Music.

