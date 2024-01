Giocatore di rugby conteso fra Rovigo e Viadana: il tribunale Fir annulla l'arbitrato su Alfonso Zottola

ROVIGO - Colpo di scena sul caso del seconda linea Alfonso Zottola.

Il tribunale federale, su ricorso del Viadana, annulla il lodo con il quale la FemiCz Rugby Rovigo aveva vinto l’arbitrato sul contenzioso fra i due club per il seconda linea argentino, ottenendo il nulla osta per schierare in campo il nuovo acquisto.

Il tribunale della Fir non ha ancora pubblicato la sentenza, ma avrebbe annullato il lodo pro Rovigo per l’incompatibilità a ricoprire il ruolo di presidente del collegio arbitrale di Stefano Di Salvatore. MKotivo: è un tesserato Fir e dal 2022 per n tesserato non è più possibile fare l’arbitro in un collegio. Cosa succederà ora? Il 28 gennaio, data di ripresa del campionato di serie A Elite, Zottola potrà continuare a essere schierato dal Rovigo, come dopo la vittoria del lodo arbitrale, o dovrà stare di nuovo fermo, vista ora la nullità, com’era successo nei mesi precedenti?

La seconda ipotesi sarebbe grave per la FemiCz. Si vedrebbe privata di un’altra pedina di una rosa già corta a causa degli infortuni. E sarebbe una mazzata per il morale del giocatore. Il quale vedrebbe di nuovo compromessa la sua stagione, in attesa di un eventuale terzo giudizio sul suo caso, o di un accordo fra le due società. Intanto dal Viadana partirà una lettera dell’avvocato per ottenere la restituzione dei circa 4 mila euro versati a titolo di spese processuali e indennizzo al Rovigo.

Il nodo del contendere intorno a Zottola è un memorandum depositato in Fir secondo il quale, per il Viadana, il giocatore era sotto contratto altri due anni quando ha firmato per il Rovigo, mentre per la società rossoblù era libero. A seguito di ciò il club mantovano esigeva un indennizzo (circa 20.000 euro) che la FemiCz non riteneva di dover versare. Da qui il contenzioso e il caso, durato mesi, ora riaperto dalla decisione del tribunale federale a seguito del ricorso.