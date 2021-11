Nuova variante Sudafrica, 40 rugbisti italiani (5 veneti e un friulano) bloccati a Città del Capo: «Non sappiamo quando potremo tornare» Video

Nuova variante Sudafrica, 40 rugbisti italiani delle Zebre Parma bloccati a Città del Capo: «Partite cancellate, non sappiamo quando potremo tornare». Nella squadra ci sono i vicentini Jacopo Trulla e Andrea Zambonin, l'adriese Enrico Lucchin, il triestino Antonio Rizzi, il mestrino e vice capitano Tommaso Boni, il padovano Mattia Bellini.

La squadra delle Zebre Parma è bloccata in un hotel del Golden Mile di Città del Capo per colpa della variante sudafricana del Covid. I giocatori si sono visti annullare due match dell'United Rugby Championship. Il gruppone (43 persone tra giocatori e staff tecnico) della franchigia emiliana della Federazione italiana rugby era atterrato l'altro ieri a Cape Town via Milano e Dubai per sfidare domani gli Stormers e poi trasferirsi a Durban, sull'oceano Indiano, per affrontare gli Sharks, due delle supersquadre sudafricane che dall'anno scorso fanno parte dell'originaria Celtic Cup che ha via via raccolto squadre gallesi, scozzesi, irlandesi, italiane e infine sudafricane assumendo il nome United rugby championship.