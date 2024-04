Rugby. Benetton eroico. In inferiorità numerica batte i Lions sudafricani e approda ai quarti di Challenge Cup

TREVISO Continua la corsa in Chalenge Cup del Benetton.

Nel match che ha permesso di centrare il passaggio ai quarti di finale i Leoni della Marca si sono imposti su quelli sudafricani griffati Emirates per 27 – 17. La sfida del Monigo che doppiava quella vinta dal Benetton in United Rugby Championship, è stata sempre in mano ai padroni di casa dopo aver pareggiato e rimontato in un batter d'occhio il momentaneo vantaggio dei Lions firmato dalla meta di Visagie dopo soli 4'. Al 9' il Punas Gallo varcava la linea di meta per ristabilire la parità. Un piazzato del kicker Umaga e la la meta dell'esplosivo Ratave davano il vantaggio di 17-7 ai biancoverdi (rafforzato da un drop siderale di Smith) che prima del riposo concedevano il piazzato spedito nell'acca da Hendrikse che portava sotto break i sudafricani. Il rosso a Nicotera in avvio di ripresa complicava la serata ai ragazzi di Bortolami che in inferiorità numerica incassavano subito la meta di Hendrikse: al 47' ristabilitala parità. Gelo sul Monigo e tutto da rifare. Ma i biancoverdi hanno carattere da vendere. E' con un altro argentino della mischia, il tallonatore Bernasconi, che il Benetton rimette la testa avanti. Umaga trasforma per il sesto punto personale e il 24-17 sullo score. Albornoz non sbaglia dalla piazzola un penalty e il Benetton riprende il largo. Dopo il rosso a Nicotera arriva anche il giallo a Fekitoa, ma la diga biancoverde regge e porta a casa una qualificazione ai quarti di finale meritata. Domani tocca a Pau e Connacht sfidarsi. Una delle due sarà la prossima avversaria dei Leoni sulla via della finale de 24 maggio a Londra. Si gioca sabato prossimo sempre nel tempio di Monigo.