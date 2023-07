GP Belgio Sprint, la diretta: Verstappen comanda su Piastri, Hamilton penalizzato di 5 secondi

La pista si sta asciugando e le gomme intermedie da bagnato iniziano a soffrire

Russell supera Ricciardo e va ottavo, Hamilton, quarto, con i 5" di penalità scivolerebbe ottavo al momento

Hamilton viene penalizzato di 5" per il contatto con Perez

9° giro - Russell supera Ocon per il nono posto.

Sargeant penalizzato di 5" per eccesso di velocità ai box

8° giro di 11 - Verstappen ha 3"3 di vantaggio su Piastri, Gasly è a 2"9 dall'australiano e dietro c'è Hamilton a 9 decimi. Sainz è quinto davanti a Leclerc Norris Ricciardo Ocon Russell Stroll Albon Bottas Sargeant Magnussen Hulkenberg Zhou Tsunoda. Perez va ai box per ritirarsi

Perez va in ghiaia in evidente difficoltà, ma continua la gara

Perez sembra in difficoltà con la vettura dopo il contatto con Hamilton e viene superato da Leclerc

Hamilton ci riprova e passa Perez alla prima curva e ne approfitta alla Eau Rouge Sainz

Hamilton attacca Perez, le due vetture si toccano, il messicano resiste

6° giro - Verstappen guadagan subito un buon vantaggio su Piastri che tiene la seconda posizione

La corsa riprende con Piastri che al Kemmel viene affiancato e superato da Verstappen

La safety-car entrerà in corsia box alla fine del giro

Con le ruote posteriori, Alonso è salito sul cordolo con la ruota posteriore destra e immediatamente ha perso aderenza compiendo due testacoda e finendo nella ghiaia. Non un buon compleanno per Alonso che oggi ha festeggiato i 42 anni

4° giro di 11 - Alonso va fuori pista a Pouhon, safety-car

Piastri vede Verstappen avvicinarsi notevolmente, dietro all'olandese Gasly è terzo a 6"

La situazione dopo il caos iniziale dei pit-stop vede in testa Piastri su Verstappen Gasly Perez Hamilton Sainz Leclerc Norris Ricciardo Ocon Stroll Russell Albon Bottas Hulkenberg Alonso Sargeant Tsunoda Magnussen e Zhou

Verstappen Leclerc Norris Ocon Russell Sargeant Alonso Tsunoda Magnussen Zhou ai box

Verstappen comanda davanti a Leclerc Norris Ocon Russell Sargeant Alonso Tsunoda Magnussen

La safety-car rientra ai box e viene seguita da Piastri Gasly Perez Hamilton Sainz Ricciardo Stroll Albon Bottas Hulkenberg che montano le intermedie

Verstappen comunica che l'asfalto si sta asciugando molto rapidamente e che andrebbero bene le gomme intermedie. Tutti i venti piloti sono in azione con le full wet

E' spuntato un pallido sole sul circuito di Spa, sempre la safety-car in pista

La Red Bull comunica a Verstappen che i giri in safety-car saranno quattro poi partenza lanciata. Il due volte campione del mondo ha risposta, "decisione intelligente"

Via radio Russell, che ricordiamo è il presidente GPDA (l'associazione dei piloti), dice che la visibilità è molto scarsa, anche Leclerc è sulla stessa linea

Sul rettifilo del Kemmel la nuvola d'acqua sollevata dalle vetture è enorme e rende la visibilità precaria

Inizia il giro di ricognizione, la safety-car è davanti al gruppo di venti monoposto

Per ora previsti due giri in safety-car, dopo di che si vedrà in base a quel che dicono i piloti via radio come proseguire

Spa, non lontano dall'Olanda, diventa un circuito di casa per i tifosi di Verstappen

La "curva" dei tifosi olandesi di Verstappen è già caldissima

Russell aveva fatto un salto ai box... alla toilette... ed ora ritorna nella sua monoposto

Ora ha smesso di piovere, vengono tolte le tendine che coprono le monoposto

Alle 17.35 il via del giro di ricognizione

Stoicamente il pubblico resiste numerosissimo sulle tribune scoperte

Continua a piovere forte, ma secondo le indicazioni del box Ferrari dovrebbe smettere entro 5 minuti per poi non cadere per un'ora

La pioggia è calata, ma è atteso un forte diluvio tra pochi minuti

Partenza ulteriormente ritardata, in pista la vettura di sicurezza che sta controllando la situazione

L'avvio della corsa è per le 17.12

La pioggia è arrivata anche nella parte del tracciato del paddock, partenza ritardata e cambio gomme sullo schieramento, da slick a intermedie

Attenzione ha cominicato a piovere, non nella zona di arrivo, ma in altra parte del circuito

La partenza è prevista per le 17.05. Originariamente la Sprint doveva scattare alle 16.30, ma per via della pioggia ci sono stati dei ritardi.

Trenta minuti senza respiro. La gara Sprint si riaffaccia in F1, sul circuito di Spa, il più lungo (7 km) e difficile del calendario iridato, e in quei pochi 15 giri programmati Max Verstappen scatterà davanti a tutti dopo aver battuto il rookie Oscar Piastri per appena 11 millesimi nello Shootout, così si chiama la qualifica per la Sprint. E poi c'è Carlos Sainz, ottimo terzo a 25 millesimi mentre Charles Leclerc è con lo spagnolo in seconda fila con l'amarezza di aver gettato al vento la possibilità di giocarsi la pole per un errore. Al momento non piove, l'asfalto e asciutto e le monoposto si stanno schierando con le gomme soft slick.