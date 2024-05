Gp Francia, Martin vince a Le Mans e allunga in classifica: secondo M.Marquez, Bagnaia terzo

Continua il dominio in Moto Gp di Jorge Martin che si riprende il primo posto nel Gran Premio di Le Mans dopo il passo falso in Spagna. Lo spagnolo recupera su Marquez e Bagnaia e vince il Gp di Francia dopo essere partito in pole position. Dopo la grande prova nelle qualifiche e nella Sprint, il pilota di 26 anni ha trionfato anche sul Circuito Bugatti. Con una lotta serrata ruota a ruota, il talento spagnolo ha tenuto testa ai compagni di marchio Ducati, al connazionale Marc Marquez e anche al campione in carica Pecco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo.

Lotta serrata tra Martin e Bagnaia, poi spunta Marquez

Pecco inizia la gara in maniera ottima e riesce a prendere il primo posto per buona parte del circuito.

Cruciale il giro 19 quando Martin va all'assalto di Bagnaia e riesce a sorpassarlo. L'italiano risponde, incrociando e controsorpassando il suo avversario, almeno fino al 20esimo giro quando lo spagnolo si prende il primo posto ed evita il nuovo controsorpasso. Nel finale anche Marquez riesce a superare Pecco che deve accontentarsi del terzo posto (podio), dopo aver vinto precedentemente a Jarez due weekend fa.

Al quarto posto, poco fuori dal podio, la Ducati di Enea Bastianini che si è lasciato alle spalle l'Aprilia di Maverick Viñales e altre due moto di Borgo Panigale, quella di Fabio Di Giannantonio e quella di Franco Morbidelli. A completare le prime dieci posizioni ci ha pensato il sudafricano della Ktm Brad Binder e gli spagnoli Aleix Espargaro (Aprilia) e Alex Marquez (Ducati). L'azzurro Bezzecchi cade e perde numerose posizioni, così come Acosta, rispettivamente 21esimo e 22esimo.

La classifica

Con questo risultato cambia anche la classifica, con Martin che fugge in cima al tabellone dei piloti con 129 punti. Resta dietro Bagnaia che, nonostante il secondo posto, si ritrova ora a -38 con un bottino di 91 punti. A completare il podio ci sono Marc Marquez ed Enea Bastianini, entrambi a quota 89.