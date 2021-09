Zorya-Roma 0-3. El Shaarawy, Smalling e Abraham fanno dimenticare il derby a Mourinho

Bastano due minuti nella ripresa alla Roma di José Mourinho per mettere le cose in chiaro contro lo Zorya. E il tecnico portoghese, effettivamente, la partita, dopo il vantaggio firmato da Stephan El Shaarawy nel primo tempo, la vince soprattutto grazie ai cambi. Con Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham in campo, i giallorossi cambiano passano e, appunto, in due minuti segnano due gol - prima con Chris Smalling, poi con l'attaccante ex Chelsea. Il derby sembra essere lontano, e pare non aver lasciato straschichi.

Zorya-Roma 0-3, la cronaca della partita

2° TEMPO

93' - Rui Patricio salva all'ultimo i giallorossi dal gol del 1-3 dello Zorya

90' - Godinho concede tre minuti di recupero

86' - Mayoral ci prova dalla distanza, ma la sua palla finisce poco più alto dell'incrocio dei pali

83' - Anche Rui Patricio finisce nel taccuino dell'arbitro: ammonizione per perdita di tempo per il portiere giallorosso. Intanto l'allenatore dello Zorya mette in campo Lunyov per Kabaev

81' - Giallo per Kumbulla

77' - Ultimo doppio cambio per Mourinho che lancia Villar e Borja Mayoral al posto di Pellegrini ed El Shaarawy

71' - Ancora un cambio per l'allenatore portoghese: Diawara prende il posto di Darboe

69' - Cambio anche per gli ucraini: fuori Buletsa e Sayyadmanesh dentro Dal Bello Fagundes e Zahedi

68' - Abraham firma il gol del tre a zero per la Roma di José Mourinho dopo un'ottima triangolazione

66' - Da sviluppo di calcio d'angolo, Chris Smalling trova la via del gol di testa: è 2-0 per la Roma

64' - La Roma cresce e colpisce il palo con Tammy Abraham

62' - Mourinho gioca le carte Zaniolo e Abraham. I due titolari entrano al posto di Carles Perez e Shomurodov

57' Carles Perez, lanciato a rete, aggancia il pallone e calcia: il suo tiro non impensierisce il portiere degli ucraini che esce a presa sicura

54' - Gli ucraini, dopo un cross in area, sprecano il gol del pareggio

50' - Matsapura nega la doppietta a El Shaarawy chiudendo bene sull'incursione del giallorosso

46' - Si riparte dal gol di El Shaarawy a Zaporižžja

1° TEMPO

45' - Duplice fischio di Luis Godinho, che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 1 per la Roma.

42' - Ci prova ancora El Shaarawy, che rientra sul destro scendendo dalla fascia sinistra e mette un tiro a giro verso la porta difesa da Matsapura. Il pallone finisce alto sopra l'incrocio dei pali.

29' - Matsapura salva su Shomurodov, che lanciato a tu per tu col portiere non riesce ad angolare.

22' - Ancora El Shaarawy il più pericoloso tra i giallorossi: il suo tiro a giro dal limite è messo in calcio d'angolo da Matsapura.

17' - Gromov spaventa Rui Patricio con un tiro di sinistro, ma il portiere portoghese para sicuro.

9' - Roma in vantaggio con El Shaarawy, che viene lanciato 1 vs 1 contro il portiere da Darboe. L'italo-egiziano è freddo nel saltare il numero uno avversario e a depositare in porta.

1' - Fischio d'inizio di Luis Godinho.

Zorya-Roma, le formazioni ufficiali

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabayev, Gromov, Sayyadmanesh. All. Viktor Skrypnyk

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Cristante, Darboe; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All. Josè Mourinho