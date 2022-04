Venezia-Udinese 1-2, il derby del Nordest deciso da Becao al 94': altra beffa nel finale per i lagunari

VENEZIA - Venezia-Udinese 1-1 la rete del pari di Henry - dopo il vantaggio su rigore di Deulofeu - arriva a soli 5' dalla fine. Fallo laterale di Ampadu, un rimpallo favorisce Henry che buca la porta con un destro violento. Ma al 94' il gol di Becao per il definitivo 2-1.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuhei (dal 12 st Kyine), Modolo, Ceccaroni, Haps; Busio (dal 7 st Vacca), Ampadu, Crnigoj (dal 28 st Nani); Cuisance (dal 7 st Aramu), Johnsen (dal 12 st Okereke), Henry (34 Bertinato; 19 Ullmann, 30 Svoboda, 31 Caldara; 8 Tessmann, 16 Fiordilino; 9 Nsame). All.: Zanetti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; P. Marì, R. Becao, Perez; Molina (dal 38' st Soppy), Arslan (dal 23 st Samardzic), Walace, Makengo (dal 38 st Jajalo), Udogie (dal 27 st Zeegelaar); Beto, Deulofeu (dal 23 st Success) (20 Padelli, 31 Gasparini, 17 Nuytinck, 23 Pussetto, 28 Benkovic, 30 Nestorovski). All.: Cioffi.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Reti: nel pt 36' Deulofeu (rig.); nel st 41' Henry, 49' Becao.

Angoli: 7-11 per l'Udinese.

Recupero: 0' e 5'. Ammoniti: Busio ,Haps, Henry, Ceccaroni, Udogie, Ampadu per gioco falloso, Arslan, Cuisance Nani per proteste. Spettatori: 10.459, per un incasso di 188.377,47 euro.