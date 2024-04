Udinese-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan e in Europa League e il derby vinto con la Lazio, la Roma di Daniele De Rossi si prepara al match del Bluenergy contro l'Udinese di Cioffi. I giallorossi hanno tanti impegni ravvicinati ma vivono un momento magico dal punto di vista mentale e dei risultati. Baldanzi in corsa per una maglia da titolare insieme ad Aouar. Dybala potrebbe tirare il fiato dopo la partita dispendiosa del Meazza. Cioffi ritrova Lucca in avanti.

Roma, nuovo murales per De Rossi: l'allenatore giallorosso nelle vesti di Iron-Man

Orario

Il match tra Udinese e Roma andrà in scena al Bluenergy Stadium domenica 14 aprile alle ore 18.

Dove vederla in tv e streaming

La partita di domenica tra Udinese e Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche in streaming tramite app per smartphone e tablet.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Pereyra, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Success, Lucca.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Ndicka, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi.

Squadra arbitrale

Sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere Udinese-Roma. Gli assistenti saranno Rossi e Laudato, con Rapuano come quarto uomo. Sala Var presidiata da Aureliano e Di Paolo.