Thuram in fuorigioco? I dubbi e cosa è successo nel primo gol tra Inter e Roma

Proteste dei giocatori della Roma in occasione del primo gol segnato dai nerazzurri nel match contro l'Inter nella 24ª giornata di Serie A.

I giallorossi non sono della stessa opinione del primo arbitro Guida, che ha convalidato il gol dopo il check al Var. Ripercorriamo quanto accaduto.

Roma-Inter 1-1: pareggiano i giallorossi con Mancini che di testa buca Sommer

Cosa è successo

Al 17esimo del primo tempo il gol dell'Inter. Dimarco crossa dalla bandierina del calcio d'angolo, Lukaku respinge di testa ma non allontana a sufficienza. La palla finisce nella zona di Acerbi, che la tocca di testa e supera Rui Patricio. I giallorossi protestano per un presunto fallo di Thuram, che avrebbe ostacolato il portiere della Roma. L'attaccante nerazzurro è vicino, ma non tanto da impedire un intervento. Tanto che si dirige nella direzione opposta. Il primo ufficiale di gara, però, viene richiamato per un altro motivo.

L'intervento del Var

Il Var chiama l'arbitro per un possibile fuorigioco. La rete viene confermata. Secondo l'arbitro Guida non c'è interferenza di Thuram su Rui Patricio, posizione analizzata all'on field review e ritenuta regolare. E neanche nessun fuorigioco.

Differenza tra fuorigioco attivo e passivo

La differenza tra fuorigioco attivo e passivo nel mondo del calcio è legata al coinvolgimento del calciatore che si trova in fuorigioco rispetto all’azione di gioco e alla sua influenza rispetto alle scelte del direttore di gara.

In particolare un fuorigioco è attivo se l’atleta al momento in cui la palla gli viene giocata da un compagno:

è coinvolto e partecipa attivamente all’azione di gioco,

toccando il pallone ricevuto, interferendo con le dinamiche del gioco o sfidando un rivale e mantenendo una posizione di fuorigioco.

Pertanto se un calciatore è in posizione di fuorigioco attivo e tocca il pallone o comunque influisce direttamente sul comportamento del difensore della squadra rivale, l’arbitrò non potrà che fischiare il fuorigioco.

In caso di invece di fuorigioco passivo, il calciatore al momento in cui la sfera gli viene giocata da un compagno:

non è coinvolto direttamente o attivamente nell’azione di gioco,

non toccando il pallone, non interferendo con l’avversario, anzi avendo un comportamento estraneo rispetto alle dinamiche dell’azione.

In caso di fuorigioco passivo, l’arbitro non fischierà e l’azione proseguirà normalmente.