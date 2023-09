Sorteggi Europa League: dove vederli, orario e possibili avversarie di Roma e Atalanta

Sorteggi Europa League, la diretta. La Roma ci riprova, l'Atalanta torna in una coppa. Dopo la finale persa contro il Siviglia, la squadra di Mourinho cercherà di realizzare un'altra cavalcata nel torneo che l'Italia non ha mai vinto nel nuovo millennio: dal successo del Parma a fine anni '90, le squadre della Serie A non hanno più vinto l'Europa League. Si parte con la nuova edizione, la 2023/2024. Inter, Milan, Lazio e Napoli hanno scoperto ieri le avversarie in Champions.

A Roma e Atalanta, entrambe in prima fascia, tocca oggi. Via a Montecarlo alle 13.