Sorteggi Champions League, quarti di finale: data, orario e dove vederli

Neppure una squadra italiana sarà presente ai quarti di finale della Uefa Champions League. Sia il Napoli che l'Inter sono state eliminate agli ottavi, rispettivamente da Barcellona e Atletico Madrid, interrompendo il loro percorso europeo. Venerdì a Nyon si svolgeranno i sorteggi di Champions per scoprire quali saranno le quattro partite che caratterizzeranno i quarti della competizione.

Si tratta del tabellone finale, in quanto oltre agli accoppiamenti dei quarti si scopriranno anche gli abbinamenti delle semifinali.

Le 8 squadre qualificate

Le 8 squadre che parteciperanno al sorteggio di domani sono: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal, Barcellona, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid e Borussa Dortmund.

Orario dei sorteggi

I sorteggi di Champions a Nyon si svolgeranno venerdì 15 marzo a partire dalle ore 12. Non ci saranno teste di serie e saranno possibily i derby tra club dello stesso paese.

Dove vedere i sorteggi in tv e streaming

I sorteggi di Champions saranno visibili in diretta in chiaro sul 20 (canale Mediaset del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 200). Lo streaming sarà possibile con Mediaset Infinity, Sky Go, NOW e con gli account ufficiali della UEFA.