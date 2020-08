Siviglia-Inter, dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni: Conte conferma l'11 vincente

Ultimo aggiornamento: 15:38

Siviglia e Inter si giocano a Colonia l'edizione 2019/2020 dell'Europa League. Gli andalusi, dopo la doppietta 2006-2007 e la tripletta 2014-2015-2016, cercano la sesta affermazione nella seconda competizione europea per importanza. I nerazzurri invece vanno a caccia della quarta Coppa UEFA/Europa League dopo le vittorie ottenute nel 1991, 1994 e 1998.(4-3-3): Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui(3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. ConteC'è grande attesa da ambo le parti con gli spagnoli più abituati all'atto finale della competizione e i milanesi che vogliono tornare ad alzare un trofeo internazionale a distanza di 10 anni dalla Champions League. Pur essendo due squadre dal curriculum europeo di tutto rispetto, Siviglia e Inter non si sono mai affrontate in confronti ufficiali, questo sarà per loro il primo scontro diretto.