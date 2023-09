SVILAR 5,5

Il palo colpito da Mbeckeli gli procura un brivido sulla schiena e interrompe il torpore. Nulla può sulla rete di Tovar. Non eccezionale (rischia il rigore) con l’uscita a valanga su Talal nel finale. Così e così.

MANCINI 6

Porta avanti molti palloni, incassando qualche calcione. Sempre acceso, sempre nel vivo. Qualche problemino con Mbeckeli, nulla di trascendentale.

LLORENTE 6

Poco reattivo in mischia quando Tovar colpisce per il pareggio. Dignitoso per il resto della partita. Senza grosse sbavature. Dirigente.

NDICKA 5,5

Qualche amnesia (seria) di troppo in una partita giocata con maggiori conoscenze del suo nuovo mondo e senza patemi particolari di squadra. Migliorabile (per forza).

KARSDORP 6

Come sempre, la fase offensiva resta più che dignitosa, quando si abbassa a volte gli scappa l’uomo. Non buona la diagonale su Mbeckeli, che grazia la Roma colpendo il palo. Non sfigura, tutto sommato. Sempre coinvolto, fino alla fine.

SANCHES NG

Cammina per una mezz’ora, sbagliando anche qualcosa qua e là, poi è costretto a uscire. Infortunio, un dolorino. Ancora. Mou - visti i precedenti poco confortanti - non rischia e lo sottrae subito dalla “battaglia”.

CRISTANTE 7

La solita prestazione di sostanza. Corsa continua, molti recuperi palla, qualche lancio dei suoi. E un tiro, il primo della partita, anche se innocuo. Con Paredes dentro, passa a fare la mezz’ala. Si addormenta anche lui sul gol di Tovar, ma poi si rifà con il colpo di tacco per Lukaku (gol).

AOUAR 4,5

Leggero, per lunghi tratti anonimo. E quando appare, è impreciso. Mourinho lo richiama in panchina dopo 16 minuti della ripresa.

ZALEWSKI 5

Sta molto alto, senza mai fare male agli avversari. Aiuta poco Ndicka.

EL SHAARAWY 5,5

Tra i più “pericolosi” nel primo tempo: va alla conclusione tre volte, ma sempre a salve.

LUKAKU 7

Gioca di sponda, nel primo tempo ha pochi palloni per mettersi in luce davanti al portiere avversario. Si sveglia nella ripresa, quando entra Dybala: e puntualmente ha la sponda giusta per trovare il gol, il dodicesimo di fila in Europa League.

PAREDES 6

Entra subito nel vivo del gioco, mostrando una buona condizione fisica e lucidità. Suo l’assist per ElSha, che sbaglia, suo il tiro-cross che porta all’autogol di Kiki, su tocco maldestro di Talal. Nell’ultimo minuto cerca il gol vero su un calcio di punizione dal limite.

DYBALA 6

Partecipa subito all’azione del raddoppio della Roma, dialoga con Lukaku e guizza anche nel finale, facendo espellere Fernandes. Pure per lui, minuti in più nelle gambe. Un allenamento per il futuro. Alla Roma serve il miglior Dybala.

SPINAZZOLA 6

Gioca in surplace. Attacca in punta di piedi, difende senza apprensioni. Avanti senza sudare.

BOVE 6

In pieno controllo della situazione. Sostanza, e qualche idea. Porta quel dinamismo che era mancato nel primo tempo.

BELOTTI 6

Entra subito con la testa giusta, con la solita voglia. Combattivo e sul pezzo, sfiora anche il terzo gol con un diagonale che finisce fuori di poco.

MOURINHO 6

Foti è in panchina e riporta fedelmente le indicazioni dello squalificato Mourinho, in tribuna. Lo Special azzarda qualche cambio e la squadra non è brillante, meglio nella ripresa quando Bove e Dybala portano una scossa in più. Una Roma ancora alla ricerca di se stessa, ma la vittoria è un buon inizio.