Scudetto Napoli, maxi-schermi al Maradona e area pedonale già da domani: ecco il nuovo piano per la festa

Isola pedonale e maxi-schermi al Maradona. Così Napoli si prepara a vivere il secondo match-point per la vittoria dello scudetto. Lo ha annunciato il prefetto Claudio Palomba al termine del comitato sicurezza e ordine pubblico cui hanno preso parte il sindaco Manfredi e il presidente del Napoli De Laurentiis. La maxi-isola pedonale attuata domenica scorsa a Napoli per la festa scudetto, poi rinviata, sarà riproposta già da domani sera, nel caso che la squadra azzurra conquisti lo scudetto con una mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo. Identico provvedimento scatterebbe poi giovedì, giorno di Udinese-Napoli.

Scudetto Napoli, ecco il piano per la festa

«Manteniamo l'impianto dello stop alla circolazione dei veicoli che abbiamo usato domenica già a partire da mercoledì, poi di nuovo giovedì e domenica», ha spiegato il prefetto in conferenza stampa. «Controlli e varchi di passaggio - ha detto Palomba - sono molto elastici perché se non ci sono condizioni di festa non vogliamo aggravare la vita di nessuno. Vedremo anche le associazioni dei lavoratori per discuterne. Mercoledì alle ore 21 parte il sistema di stop alla circolazione già visto domenica scorsa con possibilità che venga revocato se alle 22.45 non ci sono condizioni di festa. Altrettanto accade giovedì sera in cui sarà aperto lo stadio ai tifosi per vedere in diretta la partita Udinese-Napoli. Per domenica, con Napoli-Fiorentina al Maradona, sarà poi messo in campo lo stesso sistema».

I maxi-schermi al Maradona

«Giovedì al Maradona ci saranno otto maxischermi, due per ogni settore, per trasmettere in diretta il match di Udine e celebrare insieme. L'ingresso costerà cinque euro per tutti i settori e l'incasso sarà devoluto in beneficenza». Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, al termine del tavolo organizzativo in Prefettura. «La vendita dei biglietti sta iniziando ora, fino alle 18 per gli abbonati e poi per tutti quanti. Mi scuso con gli abbonati ma il tempo stringe e riduciamo il timing per la loro precedenza» ha aggiunto De Laurentiis.