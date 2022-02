Diretta Sassuolo-Roma alle 18.00, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Scende in campo la Roma nel posticipo di Serie A delle 18.00 di domenica 13 febbraio al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia, ospite del Sassuolo. La squadra di Mourinho prova a cancellare una settimana condita da polemiche e caratterizzata dall'eliminazione in Coppa Italia da parte dell'Inter, fondamentale conquistare i 3 punti per non allontanarsi dalla "zona Europa"; neroverdi dentro una mini-crisi che non li vede vincere dal 9 gennaio ma comunque in una posizione di classifica tranquilla che gli permetterà di affrontare il match senza ansie. Giallorossi privi dello squalificato Zaniolo e con Felix dal 1', problemi in attacco anche per il Sassuolo: Raspadori e Scamacca out, Defrel si prende la maglia da titolare al fianco di Berardi e Traoré.

Segui la diretta di Sassuolo-Roma

🔙 Nel primo #SassuoloRoma, quello del 2013-14, è arrivato il nostro gol numero 4000° nella Massima Divisione.



E lo ha segnato Michel Bastos 🇧🇷



10 statistiche in vista della sfida di domani

📄 https://t.co/TRUzLvfFhW pic.twitter.com/0N8PyMPviW — AS Roma (@OfficialASRoma) February 12, 2022

Sassuolo-Roma, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Defrel, Traoré. All.: Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Maitland-Niles; Afena-Gyan, Abraham. All.: Mourinho

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Sassuolo e Roma di domenica 13 febbraio delle 18.00 al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire la diretta testuale dell'incontro sul sito de IlMessaggero.it.