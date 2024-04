Roma-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Allo stadio Olimpico va in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan, dove si riparte dall'1-0 dell'andata in favore dei giallorossi. A San Siro la squadra di De Rossi ha avuto la meglio grazie all'incornata di Gianluca Mancini e avrà a disposizione due risultati su tre per staccare il pass per la semifinale della competizione. I rossoneri, che nel prossimo turno di campionato affronteranno l'Inter nel derby, devono trovare la vittoria almeno di un gol all'Olimpico per portare quantomeno la gara ai supplementari. In casa Roma mancherà Cristante per squalifica e naturalmente Ndicka dopo il malore accusato contro l'Udinese.

Orario

Il match tra Roma e Milan, valido per il ritorno dei quarti di Europa League, andrà in scena allo stadio Olimpico giovedì 18 aprile alle ore 21.

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252.

Probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

Squadra arbitrale

Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare Roma-Milan in programma giovedì sera. Gli assistenti saranno Listkiewicz e Kupsik; il quarto uomo sarà Raczkowski. Al VAR ci sarà Kwiatkowski mentre Frankowski sarà l’Avar.