Rissa in Napoli-Monza, scontro tra Bondo e Kvara: Mazzarri e Palladino espulsi, ecco cosa è successo

Rissa nella partita tra Napoli e Monza. L'arbitro Di Bello è stato costretto a intervenire e a sventolare due cartellini rossi nel finale. È all'82' che si è accesa la miccia tra i giocatori e le panchine, con Walter Mazzarri che non ha gradito quanto è accaduto in campo ed è entrato nel terreno di gioco.

Il suo atteggiamento, però, non è piaciuto al direttore di gara di Brindisi, che lo ha espulso.

Rissa in Napoli-Monza, cosa è successo

La temperatura si stava scaldando gradualmente con il Napoli innervosito dall'incapacità di bucare la difesa del Monza. La vittoria sarebbe stata molto importante per chiudere al meglio l'anno, ma i brianzoli ha costretto gli azzurri allo 0-0 grazie a una prestazione attenta. A 8 minuti dalla fine della partita, Bondo è intervenuto su Kvaratskhelia per toglierglli il pallone, ma il georgiano non ha gradito e ha reagito spintonandolo. Di Bello è arrivato sulla scena ammonendo i due.

L'intervento di Mazzarri e il rosso

La temperatura ormai si era scaldata così che anche Walter Mazzarri ha perso le staffe entrando in campo. Il suo obiettivo era confrontarsi proprio con Bondo, dato che non aveva gradito il suo comportamento. Secondo Di Bello, però, l'atteggiamento dell'allenatore era troppo aggressivo e per questo ha deciso di sventolare il cartellino rosso.

Napoli-Monza, espulso nel finale anche Palladino

Ma i provvedimenti dell'arbtiro non sono finiti qui perché qualche minuto dopo anche Raffaele Palladino è stato espulso. Il tecnico del Monza era stato già ammonito a causa delle continue proteste e qualche parola di troppo nel secondo tempo della partita col Napoli gli è costata l'allontamento dal campo. Tutti e due gli allenatori espulsi in un finale di partita molto infuocato.