Napoli, si qualifica agli ottavi se: tutte le combinazioni in Champions League

Il Napoli potrebbe essere la terza squadra italiana a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League.

Ieri sera, grazie alla vittoria sul Celtic e alla contemporanea sconfitta del Feyenoord contro l'Atletico Madrid, la Lazio ha avuto la certezza del passaggio del turno, proprio come l'Inter, che l'ha conquistata addirittura con due giornate d'anticipo. Biancocelesti e nerazzurri ora si giocano il primo posto del girone, ma intanto aspettano il Napoli, che già questa sera contro il Real Madrid potrebbe festeggiare l'accesso alla fase a eliminazione diretta di Champions. Ecco tutte le combinazioni.

La classifica

Questa la classifica del girone C a due giornate dal termine:



1. Real Madrid, 12 punti (differenza reti +6)

2. Napoli, 7 pt (dr +1)

3. Braga, 3 pt (dr -4)

4. Union Berlino, 1 pt (dr -3)

Il Napoli si qualifica se

A due giornate dal termine della fase a gironi, il Napoli è attualmente secondo nel gruppo C con 7 punti, cinque in meno del Real Madrid (già qualificato) e avversario di questa sera (ore 21). Gli azzurri hanno un vantaggio di 4 punti sul Braga terzo in classifica, che gli permette di essere padroni del proprio destino. Il passaggio del turno potrebbe arrivare anche nella serata del Bernabeu: gli uomini di Mazzarri sarebbero infatti certi degli ottavi in caso di vittoria contro i Blancos, ma contro il grande ex Ancelotti potrebbe bastare anche un pareggio qualora il Braga non vincesse contro l'Union Berlino. In realtà i partenopei potrebbero festeggiare il passaggio del turno anche in caso di sconfitta, qualora i portoghesi venissero battuti dai tedeschi.

Nel caso in cui non dovessero verificarsi queste condizioni, tutto sarebbe rimandato all'ultima decisiva partita del 12 dicembre, quando il Napoli ospiterà il Braga al Maradona avendo, di fatto, due risultati disponibili su tre.

Il primo posto nel girone

Gli azzurri, in realtà, non sono ancora fuori dalla lotta per il primo posto nel girone. Per scavalcare il Real Madrid servirebbe però un vero e proprio miracolo: oltre a battere Ancelotti questa sera al Bernabeu, Osimhen e compagni dovrebbero vincere contro il Braga e sperare nella contemporanea sconfitta dei Blancos a Berlino contro l'Union. Insomma, condizioni molto difficili da realizzare, ma non impossibili.