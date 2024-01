Napoli-Salernitana: dove vederla, orario e probabili formazioni

Derby camopano nella ventesima giornata di Serie A, con Napoli e Salernitana che si affrontano al Diego Armando Maradona.

Gli azzurri arrivano in emergenza dopo la sconfitta per 3-0 contro il Torino e un ruolino di due scivoloni (uno contro la Roma) e un pareggio contro il Cagliari. Gli amaranto, invece, sono ultimi in classifica e arrivano dalla sconfitta con la Juventus.

Dove vederla e orario

Oggi alle 15 va in scena Napoli-Salernitana al Diego Armando Maradona. La partita è disponibile in diretta tv su Dazn, con il collegamento che comincia circa 15 minuti prima della partita. Se si vuole assistere alla partita anche in streaming è possibile farlo grazie all'applicazione ufficiale di Dazn. Dopo essersi assicurati di aver effettuato l'accesso, sarà necessario selezionare la partita.

Napoli-Salernitana, probabili formazioni

Walter Mazzarri ha diversi indisponibili per questa partita, con Ostigard che potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Lo stesso vale per Simeone in avanti. La Salernitana si aggrappa ai soliti undici titolari delle ultime giornate, dati i diversi infortuni che hanno costretto Filippo Inzaghi a correre ai ripari soprattutto in attacco dove mancano sia Dia che Cabral.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Cajuste, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Legowski, Martegani, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi.

L'arbitro della partita

Napoli-Salernitana è stata affidata a Livio Marinelli di Tivoli, mentre ad assisterlo come assistenti saranno Lo Cicero e Vecchi. Marchetti ricoprirà il quarto uomo, mente in sala Var ci sono Di Bello e Chiffi come Avar. Con Marinelli, il Napoli ha vinto quattro volte, perso due e ottenuto un pareggio.

