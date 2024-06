Real Madrid-Borussia Dortmund: dove vedere la finale di Champions, orario e probabili formazioni

Tutto pronto per l'ultimo atto della Uefa Champions League. Nella splendida cornice di Webley, a Londra, va in scena questa sera la finale tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

Da una parte i dominatori assoluti della competizione, a caccia della 15esima Coppa dei Campioni della loro storia, dall'altra la grande rivelazione che nella propria storia ha alzato la Champions solo una volta. Carlo Ancelotti ritrova Courtois tra i pali e si affida al talento di Bellingham, Vinicius e Rodrygo. Terzic risponde con Brandt e Sancho a supporto di Fullkrug.

La finale: orario

La finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund andrà in scena allo stadio Wembley di Londra sabato 1 giugno alle ore 21.

Dove vederla in tv e streaming

Real Madrid-Borussia Dortmund, finale di Champions League, sarà visibile in diretta su Mediaset e Sky. In chiaro su Canale 5 e su Sky Sport per gli abbonati, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). Disponibile anche in streaming sull'app Sky Go e Mediaset Infinity e su NOW.

Probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

Squadra arbitrale

Sarà il 44enne sloveno Slavko Vinčić ad arbitrare la finale di UEFA Champions League 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Sarà coadiuvato dai connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Il quarto uomo sarà il francese François Letexier. Il VAR è stato affidato a Nejc Kajtazović, che sarà coadiuvato da Rade Obrenović e Massimiliano Irrati.