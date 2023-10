Napoli-Real Madrid: dove vederla, probabili formazioni e orario

Torna la Champions League. Dopo la trasferta vincente di Braga, il Napoli esordisce di fronte al proprio pubblico nella nuova stagione europea, con l'auspicio di eguagliare, o magari migliorare, lo splendido cammino dello scorso anno, interrottosi ai quarti di finale contro il Milan.

Al Maradona, alle ore 21 del 3 ottobre, arriva il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti, vittorioso all'esordio contro l'Union Berlino. Entrambe le squadre sono quindi appaiate in testa alla classifica del gruppo C.

Dove vederla

Napoli-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport. La partita sarà visibile quindi anche in streaming su SkyGo, Mediaset Infinity e Now.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Kross, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti.