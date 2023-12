Mourinho perché ha sostituito Renato Sanches dopo 18 minuti: ecco cosa è successo

Cosa è successo tra Mourinho e Renato Sanches? Il centrocampista della Roma è stato sostituito poco dopo essere entrato.

Il giocatore è rimasto basito dalla scelta del tecnico, tanto che ha portato l'indice della mano destra verso di sé come a dire: "Proprio io devo uscire?". Ripercorriamo quanto accaduto.

Al 45esimo fuori Spinazzola e dentro Renato Sanches. Dopo 5 minuti, al 49esimo, arriva il raddoppio del Bologna con l'autogol di Kristensen. Al 64esimo il cambio che sorprende tutto il pubblico giallorosso: entra Edoardo Bove ed esce proprio il numero 20.

