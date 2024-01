Mourinho annuncia la docuserie Netflix: «Lì saprete che sono un pazzo totale». C'è anche la data del via alle riprese

La Roma ha vinto in rimonta con la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia e approda ai quarti dove incontrerà la Lazio.

La partita con i grigiorossi è stata molto combattuta e difficile per i giallorossi, che sono riusciti a strappare il pass per il prossimo turno solo nel finale di partita. Nella pancia dello Stadio Olimpico si è tenuta la conferenza stampa di rito di José Mourinho che ha parlato anche della sua situazione contrattuale con la Roma.

Mourinho contro Massimo Mauro, cosa è successo? Lo special one: «Chi capisce rispetta chi mangia nel tuo stesso piatto»

Le parole di Mourinho in conferenza stampa

Tra passato, futuro e presente, con una serie Netflix in arrivo da giovedì. Tutto questo nelle dichiarazioni dello Special One nel post partita: «Il Brasile con me non ha parlato, al mio procuratore ho detto che finché non so se rimarrò qua non voglio farlo con nessuno e non deve dirmi nulla. I nomi di allenatori accostati alla Roma? Non credo che sia vero perché per me l’onestà è importante tanto quanto la reciprocità, mi fido di questo. Non ho nessun motivo per pensare che la famiglia Friedkin non sia onesta come lo sono io e che non capisca la reciprocità. Io mi fido al 100% della loro onestà. Questo non significa che mi vogliono qua, non penso sia vero che parlino alle mie spallecon altri allenatori».

Mourinho e la serie Netflix

Poi Mourinho ha svelato un retroscena e anche una serie Netflix in arrivo: «Io non avevo ancora firmato con la Roma. La prossima settimana inizio con la mia serie Netflix che sarà un documentario gigante. Inizia giovedì. Ci sono cose che si sapranno solo lì e lì saprete che sono un pazzo totale. Non avevo ancora firmato con la Roma, avevo dato la mia parola e un altro club mi ha chiesto di rompere il compromesso. Quando uscirà la serie tutti mi diranno che sono uno stupido totale. Quando mi volevano il Portogallo e l’Arabia il primo a saperlo è stato il mio presidente. Non penso che loro parlino alle mie spalle con altri dato che io non l'ho fatto».