Manchester City-Arsenal 0-0: a Pasqua sfida decisiva in Premier, Guardiola e Arteta a caccia del primo posto

Il Manchester City sfida l'Arsenal per la vetta della clasifica di Premier League. Il Liverpool ha guadagnato punti importanti che gli hanno permesso di superare proprio i Gunners in classifica, ma ora Saka e compagni hanno l'occasione per accorciare la distanza. I londinesi, infatti, hanno solo tre punti in meno vista la gara in meno che sta andando in scena all'Etihad Stadium. Nelle scorse settimane, i biancorossi avevano diversi punti di vantaggio rispetto ai Citizens che hanno recuperato e accorciato così come ha fatto il Liverpool. Al gioco di Guardiola sta mancando Erlign Haaland, che ha siglato solo due gol nelle ultime cinque gare.