Maltempo in Veneto, sospese le partite dei campionati regionali e provinciali di calcio

Il maltempo continua a imperversare in Veneto e le partite dei campionati regionali e provinciali sono state sospese.

La comunicazione arriva dal comitato regionale veneto della Federazione italiana giuoco calcio Lega nazionale dilettanti.

«Stante il perdurare delle avverse condizioni meteo, sentiti il Consiglio direttivo e le delegazioni provinciali e distrettuali e tenendo conto di tutte le telefonate ricevute dalle società affiliate - si legge nella nota - il Comitato regionale veneto dispone la sospensione dell'attività regionale e provinciale e distrettuale di Calcio a 11 in programma i giorni 2-3-4 marzo. Le stesse saranno recuperate con data da destinarsi».

Solo l'Eccellenza non si fermerà. «Si disputeranno - continua la nota - solo le gare in programma relative ai campionati di Eccellenza femminile e maschile, Under 15 femminile fase interregionale».