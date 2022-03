Inter, ad Anfield Road serve un'impresa. Inzaghi: «Il risultato dell'andata è stato troppo penalizzante»

L’Inter proverà il quasi impossibile compito di ribaltare lo 0-2 di San Siro ad Anfield Road. Non sarà facile contro il Liverpool: «All’andata ci ha penalizzato il risultato. Abbiamo fatto una grandissima gara, il risultato è stato troppo penalizzante. La partita è difficilissima, ma andremo a giocarcela con fiducia e grandi motivazioni», ha spiegato Simone Inzaghi. «Partiamo da un punteggio di svantaggio. Sarebbe importante un gol nel primo tempo, ma sappiamo che sarà una gara molto difficile», ha continuato. L’avversario è ostico: «Troviamo la squadra più forte d’Europa con Bayern Monaco e Manchester City. Troveremo un grande ambiente, è stato bellissimo giocare la gara d’andata e domani sarà ancora più difficile rispetto alla partita di San Siro». L’Inter ce la metterà tutta per strappare la qualificazione ai quarti: «Da tanti anni non si arrivava agli ottavi di Champions. Abbiamo meritato la qualificazione, non è andata benissimo nel sorteggio ma arrivando secondi sapevamo che avremmo trovato un avversario importante. Abbiamo affrontato la gara d’andata nel migliore dei modi, faremo lo stesso a Liverpool giocandoci le nostre carte». Contro la Salernitana l’Inter ha ritrovato la vittoria dopo un pessimo febbraio, andando in gol dopo quattro gare senza segnare: «Arrivare a questa gara dopo una vittoria, fa piacere. Siamo stati bravi a far diventare semplice la partita di campionato, sbloccandola subito e dominandola». E sulla polemica di Stefano Pioli riguardo alla gara con il Bologna da recuperare, l’allenatore nerazzurro ha aggiunto: «A me sarebbe piaciuto giocare il 6 gennaio. Non ci hanno dato la possibilità, c’è un ricorso e stiamo aspettando che ci venga detto quando è possibile recuperare il match».

