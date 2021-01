Live Lazio-Fiorentina 1-0: Caicedo porta avanti la squadra di Inzaghi

22'pt Traversone di Acerbi e Milinkovic di testa non ci arriva per un soffio.

21'pt Occasione per la squadra di Prandelli: Castrovilli si trova da solo dentro l'area e con il tacco cerca di battere Strakosha. Ma è facile la parata del portiere della Lazio.

19'pt Cerca di rialzarsi la Fiorentina, colpita a freddo dal gol di Caicedo.

16'pt Partita che si gioca su buoni ritmi all'Olimpico. Con i biancocelesti che tengono in mano il pallino del gioco e cercano di allargare le maglie della difesa della Fiorentina.

13'pt Lazio in palla, e che ci prova anche con Milinkovic dalla distanza. Pallone alto sopra la traversa.

8'pt Palo della Lazio con Marusic. Che colpisce di testa sul secondo palo. Biancocelesti vicini al raddoppio.

6'pt GOL LAZIO: Caicedo, gol bellissimo della Lazio. Palla che parte da Acerbi a sinistra, trovando Lazzari sul secondo palo che di testa serve l'attaccante: girata di destro, al volo, e biancocelesti avanti.

4'pt La viola sfonda a sinistra e la palla arriva a Castrovilli: destro che però viene respinto dalla difesa della Lazio.

2'pt Fiorentina intraprendente in questo primissimo avvio.

1'pt Partita iniziata, il primo pallone è della viola.

All'Olimpico squadre in campo. Saluto tra Inzaghi e Prandelli. Tutto pronto per Lazio-Fiorentina.

«Dobbiamo restare uniti e compatti ed evitare i blackout di Milano e Genova». Così ha parlato Simone Inzaghi, sapendo che la gara contro la Fiorentina è uno spartiacque importante per il proseguo del campionato. Immobile c'è: era il dubbio più grande per il tecnico biancoceleste. L'attaccante affiancherà Caicedo in attacco. In porta gioca Strakosha: per Reina un turno di riposo. Sarà Escalante a sostituire Leiva in mezzo al campo. Dall'altra parte la Fiorentina di Prandelli si affiderà all'estro di Ribery e alla vena realizzativa di Vlahovic.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 15 da Dazn.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Caicedo. All.: Inzaghi.

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski, Venuti, Quarta, Pezzella, Igor; Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Castrovilli; Ribery, Vlahovic. All.: Prandelli.

ARBITRO: Abisso.

Ultimo aggiornamento: 15:24

