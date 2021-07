Mancini: «Immobile? I più criticati poi ti fanno vincere...». Bonucci: «Siamo da finale»

Alla vigilia della prima semifinale di Euro 2020 Italia-Spagna ha parlato come di rito il commissario tecnico della nazionale azzurra Roberto Mancini, preceduto da Leonardo Bonucci. I due hanno fatto il punto sulla situazione della squadra prima di una delle partite più importanti della storia recente del calcio italiano.

APPROFONDIMENTI PODCAST Italia-Spagna: da Mancini a Luis Enrique, dall'effetto Spinazzola... LONDRA Vialli e il sogno a occhi aperti alla vigilia di Italia-Spagna: la... LE SCELTE Italia-Spagna, le probabili formazioni e dove vederla in tv L'INFORTUNIO Spinazzola, intervento riuscito perfettamente: «Iniziato il...

«Tutto più semplice dopo Austria e Belgio? Credo che sarà una partita difficile come contro il Belgio, ma le due squadre hanno un gioco differente. Contro l'Austria invece era la prima partita ad eliminazione diretta, e non ti facevano giocare perché erano molto fisici. Domani non so se sarà così, ma sarà ugualmente difficile». Un Mancini che non lascia spazio quindi alla deconcentazione prima dell'incontro con la Roja di Luis Enrique. Poi continua sul suo staff: «Vialli? È un rapporto che abbiamo da molto tempo, siamo cresciuti insieme e c'è qualcosa che va al di là dell'amicizia, è fratellanza. Questo è accaduto con molti che hanno giocato in quella Samp».

Bonucci: «Siamo da finale»

Prima di lui è intervenuto il cocapitano della Nazionale e difensore della Juventus Leonardo Bonucci: «Ce la godiamo, siamo arrivati fin qui e vogliamo metterci tutti noi stessi per rendere gli italiani orgogliosi di questa nazionale». Poi un gesto significativo dell'unità di questo gruppo di cui tutti parlano e dicono già da un po', la dedica anche al grande assente di domani, l'altro Leo azzurro, Spinazzola: «Abbiamo un motivo in più, vogliamo dedicargli la finale. Perderlo è stato un colpo duro, dopo l'intervento questa mattina è lui che ha dato forza ed energia a noi. Vogliamo arrivare fino in fondo e lo dobbiamo anche a lui».

Poi una parentesi sul percorso che lo ha portato sino a qui: «Cosa penserò stanotte prima di dormire? A dormire (ride, ndr) e riposare, è importante. Giocare di nuovo qui domenica è una cosa che vogliamo tutti, ma dobbiamo essere umili e tirare fuori la cattiveria - continua -. Domani serà sarà una battaglia, abbiamo un'opportunità unica e vogliamo sfruttarla. Noi come la Spagna? Abbiamo intrapreso una strada diversa con Mancini, possesso palla e conduzione delle partita. Domani sera loro faranno lo stesso, ma noi vogliamo dare una gioia prima al popolo e poi a noi stessi».