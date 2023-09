Italia-Malta, azzurri a caccia dell'Europeo: parte la vendita dei biglietti

Da San Siro al San Nicola di Bari. La Nazionale di Spalletti è tornata a infiammare l'Italia va a caccia della quaificazione diretta agli Europei di Germania 2024 e, per evitare l'incubo playoff, sarà fondamentale la prossima partita del gruppo C, in programma il 14 ottobre contro Malta.

Per la dodicesima volta nella loro storia gli azzurri saranno di scena nel capoluogo pugliese, dove hanno collezionato 9 successi, un pareggio e una sola sconfitta, quella rimediata con la Francia (1-3) nell’ultima amichevole giocata nel settembre 2016. Sette anni dopo, Bari si prepara a riabbracciare la Nazionale e a sventolare il tricolore.

Giovedì 21 settembre, alle ore 12, prenderà il via la vendita dei biglietti, con la promozione riservata ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card, mentre dalle ore 12 di venerdì 22 settembre scatterà la vendita libera. E ancora una volta per chiamare a raccolta tutti i tifosi della Nazionale la Figc ha deciso di confermare la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 14 euro) e le diverse agevolazioni riservate alle famiglie, agli studenti universitari, agli Under 12 e agli Over 65. I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

I prezzi



- TRIBUNA D’ONORE Euro 60

- TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO Euro 40

- TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. OVER 65 Euro 35

- TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. VIVOAZZ. Euro 30

- TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO Euro 30

- TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RIDOTTO OVER 65 Euro 25

- TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. VIVOAZZURRO Euro 20

- TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 Euro 5

- TRIBUNA EST PRIMO ANELLO RIDOTTO FAM. ADULTO Euro 20

- TRIBUNA EST PRIMO ANELLO RIDOTTO FAM. UNDER 18 Euro 14

- CURVE Euro 14

- CURVE RIDOTTO UNIVERSITARI Euro 10



I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini nati dopo il 14 ottobre 2011, mentre i tagliandi ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 14 ottobre 1958. L'ingresso ridotto Vivoazzurro è riservato ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. I biglietti Tribuna Est primo anello Settori A-B Promo Famiglia adulto e Under 18 sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, di cui 2 adulti e 1 o 2 minorenni (nati dopo il 14 ottobre 2005). I biglietti di Curva ‘Ridotto Universitari’ sono riservati agli studenti universitari, iscritti all’anno accademico in corso: i tagliandi possono essere acquistati solo presso i punti vendita Vivaticket a presentazione del tesserino universitario.