Inter-Verona, poco prima del gol di Frattesi la gomitata di Bastoni. Il Var non interviene, furia Hellas. La moviola

Inter-Verona è stata una partita piuttosto calda per i tre gol segnati da Lautaro, Frattesi e Henry. Il finale di partita e il post partita si sono infuocati per diversi episodi da moviola. Uno che è passato inosservato dall'arbitro e dal Var è la gomitata di Bastoni data a Duda in occasione del gol di Frattesi. A inizio azione, infatti, dopo la mischia in area si vede il difensore nerazzurro allargare il braccio destro facendo cadere il centrocampista gialloblù.

A Lissone l'episodio non è stato notato e l'azione è potuta proseguire con il gol di Frattesi qualche istante dopo. Una situazione che ha infiammato i social, con i tifosi del Verona che si sono lamentati ampiamente

Nel finale di partita, poi, è stato il calcio di rigore assegnato ai gialloblù al 99' a scatenare reazioni rabbiose nei tifosi nerazzurri. Inizialmente il Verona aveva battuto una punizione dalla trequarti in area. Il pallone era arrivato tra i piedi di Magnani che al momento dello stop ha ricevuto un calcio sul piede da Darmian, che puntava al pallone. Questo poi è stato spazzato dall'Inter, innescando un contropiede con Barella e Sanchez. Il centrocampista avrebbe potuto anche segnare dato che Montipò era addirittura dietro di lui, ma ha preferito servire il cileno che è stato anticipato.

Il Var allora ha richiamato Fabbri, che dalle immagini a bordocampo ha potuto vedere come Darmian commesso fallo su Magnagni causando il rigore, poi sbagliato da Henry. In molti, però, sui social hanno segnalato la spinta a due mani di Montipò sulla schiena di Frattesi che cade a terra, situazione non vista dal Video Assistant Refree.

La gomitata di Bastoni

Nel corso della partita però, c'è un altro episodio che ha creato polemiche e scalpore. Si tratta della gomitata di Bastoni ai danni di Duda in area veronese in occasione del gol di Frattesi valido per il 2-1. L'arbitro non ha notato il gesto del difensore nerazzurro, così come è passato inosservato al Var con l'azione che è proseguita senza intrruzioni.

Sogliano: «Grande mancanza di rispetto»

Nel post partita, il direttore sportivo dell'Hellas Verona Sean Sogliano ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Inter-Verona: «Oggi è stata una grande mancanza di rispetto verso una società che tra tante difficoltà sta cercando di onorare questo campionato e lottare fino alla fine. Sull'episodio del 2-1 dell'Inter è impossibile che in una sala Var arbitri preparati non possano avere visto che il gol era da annullare, non possono non avere avvisato l'arbitro». «In una sala Var - ha affermato - non si può fare questo errore, o è mancanza di rispetto o è altro. Per me non è un errore: il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto, è una cosa veramente molto grave».