L'Inter piega l'Atletico Madrid: 1-0 per i nerazzurri, Arnautovic fa esplodere San Siro (ma si ferma Thuram)

Festa Inter a San Siro. I nerazzurri vincono contro l'Atletico Madrid grazia a un gol di Arnautovic, che poco prima aveva sprecato diverse palle gol facendo arrabbiare Simone Inzaghi. L'Inter gioca un bellissimo secondo tempo, mentre i Colchoneros non riescono a rispondere alle avanzate offensive degli avversari. Il primo tentativo è di Thuram di testa, ma la palla finisce sul fondo. La risposta degli spagnoli è tutta su un piatto di Lino che termina sul fondo. Quando i nerazzurri si riaffacciano nella metà campo iberica, è sontuoso il recupero di Witsel su de Vrij.

Ma poco prima dell'intervallo, i nerazzurri si svegliano e nel giro di 10' creano diverse palle gol. Inizia Lautaro Martinez con una conclusione sopra la traversa ed è ancora l'argentino, nell'occasione più bella del primo tempo, a provarci con un colpo di testa, bloccato da Oblak, su assist di Barella.

Thuram, infortunio durante Inter-Atletico Madrid: ecco come sta e quando torna

L'Inter ci crede e prova ad approfittare di un errore di De Paul. Thuram parte palla al piede, serve l'argentino che tentenna e tira con qualche secondo di ritardo. Ed è ancora Oblak a tenere a galla i Colchoneros dicendo no, in due tempi, su un tiro di Thuram. E nell'occasione il francese si fa male all'adduttore destro e nell'intervallo resta negli spogliatoi. In campo c'è Arnautovic che sbaglia due gol facendo disperare i tifosi interisti. Ma non sbaglia al 74' quando raccoglie una respinta di Oblak su un tiro di Lautaro Martinez. È il gol vittoria che fa esplodere San Siro.