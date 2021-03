Il Bologna ribalta il Crotone: 2-3 allo Scida. Per i calabresi è notte fonda. Mihajlovic con la salvezza in tasca

La vince Mihajlovic, piazzando i cambi decisivi, e ribaltando un Crotone che dopo un primo tempo straordinario stava alimentando ancora le speranze di una salvezza che adesso è quasi impossibile. Allo Scida passa 2-3 il Bologna, con una rimonta incredibile nella seconda parte di gara, voluta soprattutto da chi è entrato in campo nella ripresa. Da Schouten, autore del pari, a Skov Olsen, che ha creduto nella respinta di Cordaz per piazzare la zampata che ha fissato il risultato. Per Cosmi – alla terza sconfitta sulle quattro panchine in Calabria – adesso si fa durissima. Eppure la sua squadra è viva e può anche contare su due elementi che fanno la differenza: Messias e Simy hanno qualità e gamba. Ma se balli dietro, è difficile portare punti a casa. I rossoblù crotonesi pagano gli errori di una fase difensiva veramente da incubo.

SQUALI PROTAGONISTI

Un primo tempo dove il Crotone, dopo un avvio così, ha preso in mano il pallino del gioco portandosi velocemente, e con merito, sul doppio vantaggio. Prima Messias con il calcio di punizione dai 25 metri che nessuno ha toccato e che ha tratto in inganno Skorupski. Poi Simy, al 13° gol in campionato, e come al solito freddo dal dischetto dopo la trattenuta in area di Soumaoro ai danni di Di Carmine rilevata dal Var. Il Bologna, come un pugile esperto, ha incassato. E quando è suonata di nuovo la campanella per la ripresa, ha vinto per ko.

MIHAJLOVIC DECISIVO

È stato il tecnico serbo a dare la carica, con le mosse giuste in avvio di secondo tempo. Quattro cambi nello spazio di un quarto d'ora che hanno ribaltato il Crotone. Soumaoro, su assist di Palacio, ha riaperto la gara. Schouten entrato in campo al posto di Svanberg, con il bolide dal limite, l'ha riacciuffata. Skov Olsen - che ha preso il posto di Orsolini - a 6' dal termine ha completato la rimonta: sinistro di Palacio, deviazione di Cordaz, e tap in vincente in spaccata per conquistare tre punti che suonano come una salvezza anticipata. Per il Crotone invece è notte fonda. Due tempi regalati in quattro partite (da quando è partita l'era Cosmi) e almeno 4 punti buttati al vento. La permanenza è un miraggio quasi impossibile.