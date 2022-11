Ihattaren arrestato in Olanda: il calciatore della Juventus è in prestito all'Ajax

Mohamed Ihattaren è di nuovo nei guai, e stavolta il campo non c’entra. Dopo l’ultima avventura turbolenta in Italia alla Samp, il giocatore di proprietà della Juventus in prestito all’Ajax è stato arrestato il Olanda con l’accusa di minacce. Secondo il Telegraaf infatti Ihattaren è stato fermato e trasferito in una stazione di polizia a Utrecht per minacce. Non è chiaro se dovrà rimanere in carcere durante le indagini, ma rischia di essere una battuta d’arresto forse definitiva a una carriera costellata di promesse mai mantenute e passi falsi.

Nell’ultimo periodo aveva provato a dargli una mano anche l’ex interista Sneijder, salvo poi tornare sui suoi passi dopo pochi giorni, visto che non riusciva a farsi ascoltare dal ragazzo. Un grande talento entrato però in conflitto con l’allenatore del PSV ai tempi della morte del padre, poi il tentativo di una nuova carriera in Italia, naufragato ben presto tra Juve e Samp: nemmeno il ritorno in patria all’Ajax (a gennaio scadrà il prestito e tornerà a Torino) lo ha riportato sulla retta via.