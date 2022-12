Benzema dà l'addio alla Francia nel giorno del suo compleanno: «La nostra storia è finita»

Nel giorno del suo compleanno e dopo la sconfitta della Francia in finale di Coppa del Mondo contro l'Argentina, Karim Benzema annuncia il ritiro dalla Nazionale. Lo fa con un messaggio sui propri canali social: «Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne sono orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra sta finendo». A 35 anni, Benzema non ha partecipato al suo ultimo Mondiale: convocato da Didier Deschamps, è stato costretto a saltare la competizione per un problema al quadricipite della coscia sinistra. Il Pallone d'Oro 2022 non aveva preso parte nemmeno alla spedizione vincente di Russia 2018. Con la Francia ha vinto un Campionato d'Europa Under-17 nel 2004 e la Nations League nel 2021.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022