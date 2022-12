Endrick, chi è il nuovo talento 16enne del Real Madrid: "nato" su Youtube, l'idolo Ronaldo. E la prima gaffe su Messi...

Il papà pubblicava i video delle sue giocate su YouTube, lui con i social deve ancora prendere confidenza. Strano per un sedicenne che dovrebbe avere dita velocissime. Ma Endrick di velocissimo ha soprattutto i piedi. E sono quelli che hanno convinto il Real Madrid a sborsare una cifra che è rimasta top secret ma dovrebbe essere di 60 milioni di euro più tutte le spese legate alle tasse di transazione, per portarlo in Spagna. Per un totale di circa 72 milioni. Il Palmeiras non ha potuto che accettare un'offerta monstre per un piccolo (è alto poco più di un metro e 70) Endrick, che a Madrid si trasferirà solo una volta che avrà compiuto 18 anni, nel luglio 2024. Per lui contratto fino al 2027 con opzione per altre tre stagioni. La stessa prassi che i Blancos hanno seguito con Vinicius e Rodrygo, due che hanno già dato più di una soddisfazione ad Ancelotti.

La gaffe su Messi

Il papà, dopo che a dieci anni Endrick è stato scartato da San Paolo e Santos, ha cominciato a pubblicare le prodezze del figlio su YouTube. I più svegli ad accorgersene sono stati proprio gli scout del Palmeiras, che l'hanno accolto e poi fatto esplodere. Nel settore giovanile 165 gol in 169 partite e poi un record dietro l'altro: è stato il più giovane ad esordire con la maglia del Palmeiras (16 anni, 2 mesi e 15 giorni) e il più giovane a segnare (16 anni, 3 mesi e 4 giorni) diventando la rivelazione del Brasilerao. Avrà tempo di maturare e intanto si è già beccato le prime ramanzine social: dopo lo show di Messi nella semifinale dei Mondiali contro la Croazia, ha twittato: «Messi è assurdo, ma cos'è questo», diceva il messaggio, accompagnato da un emoji raffigurante un alieno. In pochi minuti sul suo profilo sono arrivati i tifosi del Real Madrid che non hanno preso bene l'apprezzamento per un eterno rivale come Messi. Costringendo il 16enne Endrick a fare marcia indietro e a cancellare il post.

Il futuro nel Real e l'idolo Ronaldo

In realtà il Real era nel suo destino e anche il suo sogno. Facile, per uno che ha come idoli Cristiano Ronaldo e l'altro Ronaldo, il "fenomeno". «Segnare un goal è una cosa clamorosa, è unica nel calcio. Cristiano Ronaldo è il mio idolo, è decisivo sotto porta. Devo seguire il suo esempio - ha raccontato in un'intervista -. Prima delle partite immagino Ronaldo Nazario e Cristiano. Cerco di seguire il loro esempio». Non male per uno che avrà il compito di non farsi schiacciare dal peso dell'età e soprattutto delle aspettative. Un po' come ha fatto Haaland, così diverso fisicamente da lui ma con lo stesso identikit: diventare il simbolo del calcio del futuro.