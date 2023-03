Dybala con l'Argentina: «Ho pianto pensando a mio papà e alla Coppa del Mondo». Ecco tutti i romanisti che hanno giocato ieri

Paulo Dybala ha gli occhi pieni d’amore quando ricorda la vittoria del mondiale in Qatar, i festeggiamenti in Argentina e la passione che ha contagiato un Paese intero. Il solo rimpianto è di non aver avuto suo papà vicino: «Non molto tempo fa stavo andando a dormire e ho parlato con Oriana. Era la prima volta che piangevo pensando alla Coppa e a mio papà. Se qualcuno meritava di essere lì con me, era lui, per la fatica che faceva nel portarmi ad ogni allenamento. Lo ringrazio per quello che mi hai dato». Questa notte la Joya ha giocato 30 minuti contro il Panama subentrando a Di Maria, una partita amichevole, la prima dopo il Qatar, in cui sono stati festeggiati i campioni dal mondo. La prossima sarà contro il Curaçao il 28 marzo a Santiago del Estero.

I romanisti in campo con le nazionali

Sono scesi in campo anche i nazionali italiani a Napoli contro l’Inghilterra. Spinazzola e Pellegrini hanno giocato titolari, il capitano della Roma è stato uno dei migliori servendo l'assist per l'unico gol degli azzurri nella sconfitta per 2-1 (sostituto al 69’ da Gnonto). Al 62’ è entrato in campo anche Cristante al posto di Barella. Tahirovic è stato titolare 82 minuti con la sua Bosnia nella gara di qualificazione ad Euro 2024 contro l’Islanda vinta 3-0. Titolare pure Rui Patricio con il Portogallo contro il Liechtenstein (4-0). Oggi, invece, sarà il turno di Wijnaldum (Francia-Olanda), Zalewski (Repubblica Ceca-Polonia) e Bove (Serbia-Italia Under 21).