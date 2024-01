De Rossi alla Roma, come giocherà? La difesa a 4, i modelli Spalletti e Luis Enrique e lo staff tecnico: ecco cosa sappiamo

Daniele De Rossi alla Roma, ci siamo. Il giallorosso nel destino. Prima o poi doveva arrivare la chiamata, o almeno era questa la sensazione: è successo così all'impovviso, nel giorno in cui i Friedkin hanno deciso di cacciare Mourinho. Prendere il posto dello Special One non è semplice, lo ricorda anche Rafa Benitez all'Inter, per esempio, mandato via dopo la vittoria del Mondiale per Club sei mesi dopo il suo insediamento.

Daniele De Rossi, chi è il prescelto dopo l'esonero di Mourinho

L'eredità di Mourinho e lo staff

Eredità pesante, ma De Rossi dentro la Roma sappiamo quello che è. E soprattutto sappiamo chi è. Il suo staff sarà formato da Emanuele Mancini, amico storico e collaboratore. Ci dovrebbero essere anche Giacomazzi, mentre non ci sarà Pinzi (che ha un passato alla Lazio).

Manca poco per sapere la verità.

Mourinho, i (quasi) mille giorni di Roma: l'annuncio, la Conference, i "bambini", la finale di Budapest, Dybala e Lukaku

Come giocherà: il modulo

Per il momento DDR ha avuto una sola esperienza in panchina. Alla Spal, in Serie B, lo scorso anno. Non è andata benissimo ma la squadra era quella che era tant'è che alla fine è pure retrocessa. Diciassette presenze in totale, esonerato il giorno di San Valentino dello scorso anno dopo un filotto di tre sconfitte di fila. A Ferrara ha giocato con la difesa a 3: quindi la Roma con il suo arrivo non dovrebbe cambiare più di tanto, almeno nell'immediato. Certo, in questo momento i centrali sono un miraggio dentro Trigoria, quindi De Rossi potrebbe dimostrare coraggio e cambiare, passando subito a 4. Non c'è molto tempo per preparare la partita contro il Verona di sabato sera all'Olimpico, ma con forse la sua mano si potrebbe già iniziare a vedere.

I modelli Spalletti e Luis Enrique

Anche perché nella sua carriera ha avuto tecnici che sempre a quattro hanno giocato: da Luis Enrique - uno che Daniele stima molto - a Spalletti. Senza dimenticare Roberto Mancini, che lo ha voluto nel suo staff tecnico con la Nazionale. Quindi non ci sorprenderemmo se, prima o poi, dopo due anni e mezzo tutti in un modo, senza un cambio, il nuovo allenatore giallorosso decidesse (per evidenti necessità, ovvio), di proporre un pacchetto con quattro uomini davanti al portiere. Se non hai gli uomini adatti alla fine è anche sbagliato proseguire in un modo. E forse anche questo ha convinto i Friedkin ha dare il benservito allo Special One.