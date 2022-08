Conte-Tuchel, rissa in Chelsea-Tottenham: scontro faccia a faccia a fine partita

Scintille, rissa e faccia a faccia tra Antonio Conte e Thomas Tuchel nel derby tra Chelsea e Tottenham in Premier League. I due allenatori si sono scontrati già durante la partita ma la tensione è salita al massimo dopo il fischio finale. Ma cosa è successo? Durante la partita i due sono venuti a contatto dopo il momentaneo pareggio di Hojbjerg per gli Spurs: petto contro petto per un attimo, prima di essere divisi. Poi al successivo gol di James per il 2-1 dei Blues, Tuchel ha esultato correndo per tutta la linea di bordocampo. Non da meno l'esultanza di Kane negli ultimi minuti per il 2-2 definitivo. Tanto che al fischio finale la tensione è esplosa ancora una volta: Conte e Tuchel si sono avvicinati e si sono dati la mano, ma il secondo l'ha trattenuta mentre il tecnico italiano cercava di allontanarsi. Altro battibecco e assistenti e giocatori costretti a separarli per sedare la rissa.

Lite Conte-Tuchel, cosa è successo?

Ma come è nata la rabbia di Conte e Tuchel? Antonio ha esultato con particolare veemenza dopo il gol del Tottenham, il tutto a due passi dalla panchina del Chelsea. Il tecnico dei Blues è andato a protestare con il quarto uomo, dopodiché Conte si è girato e gli ha detto: «What?», cioè «cosa vuoi?». Lì è nato il primo battibecco, che poi è degenerato nel finale.