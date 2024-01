West Bromwich-Wolves sospesa per 25 minuti: invasione, scontri e paura per le famiglie dei giocatori, cosa è successo

West Bromwich-Wolverhampton finisce nel caos. La partita di Fa Cup ha offerto spettacolo e divertimento per i tifosi, ma solo fino al 78'. A quel minuto, infatti, è arrivata la rete del 2-0 definitivo di Cunha, che ha fatto esultare tutti i tifosi degli ospiti che erano presenti allo stadio.

La loro gioia, però, non è piaciuta a diversi supporter della squadra di casa che, come riporta il Mirror, hanno scatenato disordini con gli avversari che erano presenti in diversi settori. Questi, infatti, non erano solo nella sezione dello stadio dedicata a loro.

Violenza, sangue e paura: cosa è successo

Sono stati attimi di paura per i presenti, che hanno assistito al lancio di fumogeni da un settore all'altro. Questo ha scatenato i tifosi, con alcuni che hanno fatto invasione di campo costringendo l'arbitro a fermare la partita. Il trambusto ha provocato paura anche nei giocatori del West Bromwich, squadra di casa, che si sono precipitati sotto al settore dove la Halfords Lane Stand incontra la Birmingham Road End. In quella sezione, infatti, ci sono le famiglie dei calciatori che sono corsi in soccorso dei propri familiari, con Kyle Bartley che è saltato in tribuna portando poi moglie e figli in campo per metterli al sicuro dalla furia degli hooligans.

Dalle immagini, che circolano sui social, infatti, si vedono diversi tifosi che sono stati arrestati dai polizioni inglesi, che hanno cercato di riportare la calma. In queste immagini, infine, si può vedere come per un tifoso sia stato necessario l'intervento della barella, mentre un altro è stato immortalato con il volto ricoperto di sangue a causa del lancio di oggetti. Attimi di paura e di terrore che sono stati condannati dalla Football Association, che ha descritto i comportamenti come «totalmente inaccettabili».

La partita era stata momentaneamente sospesa ed è ripresa dopo 25 minuti, con i giocatori che si sono scaldati in campo. Quando i ventidue in campo hanno ricominciato a giocare, poi, c'erano almeno 250 poliziotti in assetto anti sommossa posizionati sotto le tribune.